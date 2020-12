Les personnes handicapées du Grand Est bénéficieront d’une aide à l’insertion professionnelle

par Juliette DA SILVA 148

L’Établissement public national Antoine-Koenigswarter (Epnak), la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et l’Association meusienne pour l’insertion des personnes handicapées (Amiph), viennent tous les trois de signer une convention. Le but, mettre en place une plateforme d’accompagnement mobile d’orientation, de formation et d’inclusion professionnelle à destination des personnes handicapées. Elle a été présentée le jeudi 19 novembre dernier à plusieurs élus du département, dont le président du conseil départemental de la Meuse, Claude Léonard.

L’Epnak, dépendant de l’Agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté, accueille déjà actuellement quelques 4000 personnes en situation de handicap. En créant des partenariats sur le territoire, l’Epnak espère pouvoir se déplacer vers les zones blanches en déployant des équipes mobiles, comme le précisait Gisèle Leclaire, directrice territoriale Nord Grand Est dans l’Est Républicain, au moment de la signature de la convention.

Ainsi, ce dispositif permettra à ces organisations d’aller à la rencontre des personnes en situation de handicap, dont l’insertion professionnelle est souvent très compliquée, notamment en zone rurale. 25 personnes pourront alors bénéficier de ce dispositif. La première session aura lieu pendant le premier trimestre de l’année 2021 à Verdun, précisent nos confrères.

Une équipe pluridisciplinaire sera en charge, pendant 8 à 14 semaines, d’aider ces personnes à établir un projet professionnel et un plan d’action pour y parvenir. Les personnes handicapées participant au dispositif se verront alors accompagnées d’un référent, qu’ils auront l’occasion de consulter une fois par semaine par groupe de 6 à 8 personnes.

Pour l’heure, dans le Grand Est, 1 500 personnes en situation de handicap seraient inscrites à Pôle Emploi sans trouver une activité, qu’elle soit partielle ou à temps plein, nous informe un article de l’Est Républicain.